Костю Цзю обрадовал допуск российских боксеров к международным соревнованиям | 360°

Спорт 05 октября 2022, 20:21 Поделиться Telegram

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Viber Костю Цзю обрадовал допуск российских боксеров к международным соревнованиям

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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю обсудил с сайтом телеканала «Звезда» решение международной ассоциации бокса (IBA) допустить российских и белорусских бойцов до соревнований.

Цзю признался, что его очень обрадовала эта новость и он уже успел поздравить российских спортсменов. По его мнению, для них это будет дополнительным стимулом двигаться вперед.

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«Я называю это прецедентом, который нужно в дальнейшем использовать по всем другим видам спорта, не только по боксу», — добавил собеседник издания.

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