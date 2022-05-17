Костя Цзю заявил, что его сын Тимофей готов провести бой с Джермеллом Чарло

Бывший абсолютный чемпиона мира в первом полусреднем весе Костя Цзю заявил, что его сын Тимофей Цзю готов провести бой с американцем Джермеллом Чарло. Об этом спортсмен рассказал NEWS.ru.

«Тимофей сейчас является первым номером рейтинга. Он однозначно готов к поединку с Чарло», — заявил боксер.

Чарло накануне стал абсолютным чемпионом мира в первом среднем весе. В последнем поединке американец нокаутировал Брайана Кастаньо, завоевав титул по версии WBO. Тимофей Цзю в своем последнем поединке победил американца Террелла Гаушу, побывав в нокдауне в первом раунде.