  • Костя Цзю поддержал боксеров, отказавшихся выступать под нейтральным флагом

    11 декабря 2019, 12:52

    Ирина Нагайникова

    Сборная России по боксу отказалась от участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио из-за запрета WADA выступать под российским флагом. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлева.

    «Национальная сборная отказалась ехать на Олимпийские игры без флага. Ребята просят через суды добиться права выступать под флагом», — процитировал Кремлева сайт RT.

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    По словам генсека, боксеры ждут шагов со стороны Олимпийского комитета России и РУСАДА. Однако возможность оспорить решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) рассматривают и в федерации.

    Кремлев подчеркнул, что не видит смысла в участии российских спортсменов без флага и гимна.

    В интервью ИА Nation News чемпион мира по боксу Костя Цзю поддержал спортсменов.

    «У меня двойственное ощущение. С одной стороны, мы действительно должны выступать только под нашим флагом. С другой стороны, шанс выступить на Олимпийских играх выпадает некоторым лишь раз в жизни. Нельзя смешивать политику со спортом. Мы всегда это знали, но, к сожалению, все перемешалось. Необходимо добиваться своего. Думаю, что это возможно, но не знаю, что нужно для этого предпринять и как судиться. В мое время подобных прецедентов вообще не было, да и не должно быть, а тех, кто виноват в этом, нужно жестко наказывать», — заявил боксер.