Костя Цзю поддержал боксеров, отказавшихся выступать под нейтральным флагом

«Национальная сборная отказалась ехать на Олимпийские игры без флага. Ребята просят через суды добиться права выступать под флагом», — процитировал Кремлева сайт RT.

Без флага и турниров. Как WADA наказало Россию Подробнее

По словам генсека, боксеры ждут шагов со стороны Олимпийского комитета России и РУСАДА. Однако возможность оспорить решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) рассматривают и в федерации.

Кремлев подчеркнул, что не видит смысла в участии российских спортсменов без флага и гимна.

В интервью ИА Nation News чемпион мира по боксу Костя Цзю поддержал спортсменов.

«У меня двойственное ощущение. С одной стороны, мы действительно должны выступать только под нашим флагом. С другой стороны, шанс выступить на Олимпийских играх выпадает некоторым лишь раз в жизни. Нельзя смешивать политику со спортом. Мы всегда это знали, но, к сожалению, все перемешалось. Необходимо добиваться своего. Думаю, что это возможно, но не знаю, что нужно для этого предпринять и как судиться. В мое время подобных прецедентов вообще не было, да и не должно быть, а тех, кто виноват в этом, нужно жестко наказывать», — заявил боксер.