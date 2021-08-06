Костя Цзю оценил выступление российских боксеров на Олимпиаде в Токио

Чемпион мира по боксу Костя Цзю прокомментировал выступление российской сборной на Олимпийских играх в Токио. По его словам, причиной небольшого количества медалей у команды является отсутствие преемственности поколений. Интервью со спортсменом опубликовало ИА НСН.

«С одной стороны, если оценивать выступление российских боксеров по количеству медалей — это неплохо. С другой стороны, всегда есть неудовлетворение — каждый боксер всегда должен выходить только за золотом. Но все-таки это Олимпиада, это официальный статус, который несет дополнительную моральную нагрузку. Ребята делают все, что они могут делать. Это самое главное. Если нам не удалось завоевать больше золотых медалей, значит, наши соперники были сильнее», — сообщил Цзю.

Экс-боксер отметил, что до Игр даже не знал о составе российской сборной. Журналисты должны писать так, чтобы о боксерах слышала «каждая собака в каждом дворе». Тогда, по его словам, пойдет цепная реакция.

Российская сборная по боксу завоевала одно золото, одно серебро и четыре бронзы. Золотую медаль команде принес Альберт Батыргазиев в категории до 57 килограммов. Серебряная медаль — у тяжеловеса Муслима Гаджимагомедова. Бронзу получили Андрей Замковой, Глеб Бакши, Имам Хатаев и Земфира Магомедалиева.