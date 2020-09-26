Костя Цзю оценил шансы Макгрегора в возможном бою с боксером Пакьяо

Конор Макгрегор может сразиться в 2021 году с Мэнни Пакьяо. Пока представители спортсменов ведут переговоры, но Костя Цзю сомневается, что этот бой вообще состоится. Об этом российский боксер рассказал «360».

Двукратный чемпион Европы Костя Цзю сразу отметил, что рано говорить о поединке, пока нет официальных подтверждений. Но при этом добавил, что шансы на победу у Макгрегора, конечно, есть. Собственно, как и у других боксеров.

«У любого бойца всегда есть шансы. Но очень призрачные все-таки… Мэнни есть Мэнни — один из лучших наших боксеров вообще, за последнее десятилетие как минимум. Поэтому сначала давайте дождемся официального подтверждения. Сейчас я не верю, что этот бой состоится», — рассказал Цзю.

Костя Цзю заметил, что у ирландского бойца был только один поединок с профессиональным боксером — с Флойдом Мейвезером. И тогда этот бой был проигран.

«Макгрегор — боец без правил <…> Это все-таки совсем другой уровень и Мейвейзер доказал это. <…> Макгрегор неплохо боксировал, для него это был хороший заработок и все. Любой человек совершает ошибки, выступая с очень сильным боксером. У них совсем разные уровни», — сообщил собеседник «360».

Ранее помощник боксера Мэнни Пакьяо Джейк Джосон подтвердил переговоры о предстоящем поединке с Макгрегором, передает Газета.ru.