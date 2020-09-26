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    26 сентября 2020, 19:28

    Костя Цзю оценил шансы Макгрегора в возможном бою с боксером Пакьяо

    Анастасия Калинина, Екатерина Земская

    Конор Макгрегор может сразиться в 2021 году с Мэнни Пакьяо. Пока представители спортсменов ведут переговоры, но Костя Цзю сомневается, что этот бой вообще состоится. Об этом российский боксер рассказал «360».
    Костя Цзю оценил шансы Макгрегора в возможном бою с боксером Пакьяо

    Двукратный чемпион Европы Костя Цзю сразу отметил, что рано говорить о поединке, пока нет официальных подтверждений. Но при этом добавил, что шансы на победу у Макгрегора, конечно, есть. Собственно, как и у других боксеров.

    «У любого бойца всегда есть шансы. Но очень призрачные все-таки… Мэнни есть Мэнни — один из лучших наших боксеров вообще, за последнее десятилетие как минимум. Поэтому сначала давайте дождемся официального подтверждения. Сейчас я не верю, что этот бой состоится», — рассказал Цзю.

    Костя Цзю заметил, что у ирландского бойца был только один поединок с профессиональным боксером — с Флойдом Мейвезером. И тогда этот бой был проигран.

    «Макгрегор — боец без правил <…> Это все-таки совсем другой уровень и Мейвейзер доказал это. <…> Макгрегор неплохо боксировал, для него это был хороший заработок и все. Любой человек совершает ошибки, выступая с очень сильным боксером. У них совсем разные уровни», — сообщил собеседник «360».

    Ранее помощник боксера Мэнни Пакьяо Джейк Джосон подтвердил переговоры о предстоящем поединке с Макгрегором, передает Газета.ru.

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