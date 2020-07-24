Костя Цзю назвал цирком запланированный бой Майка Тайсона и Роя Джонса

«Бой Тайсона и Джонса мне не очень интересен. Это вообще сложно назвать боем. Единственный стимул — выйти и заработать денег. В последнее время устраивают какой-то цирк. Они будто меняют спорт на дополнительное зрелище», — заявил он.

При этом Цзю обязательно посмотрит бой, отметила «Газета.ru». Он добавил, что спорта в этом бою будет мало.

Выставочный поединок состоится 12 сентября в Калифорнии. Он пройдет в восемь раундов. Оба спортсмена уже подписали контракты. Перед спортивным мероприятием зрителям покажут документальный сериал из 10 эпизодов о подготовке бойцов к поединку.