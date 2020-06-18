    18 июня 2020, 18:25

    Коронавирусом заразился судья матча «Спартак» — «Арсенал»

    Артур Блянихов

    Коронавирусную инфекцию выявили у главного арбитра Российской премьер-лиги Максима Гаврилина. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза.

    «Чувствую себя отлично. Никаких симптомов у меня нет. Режим самоизоляции соблюдал очень внимательно, не понимаю, где мог заразиться», — признался Гаврилин.

    По данным информагентства, его назначили ассистентом арбитра в предстоящей игре столичных спартаковцев с тульским «Арсеналом». Теперь ему придется провести в самоизоляции ближайшие несколько недель.