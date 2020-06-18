«Чувствую себя отлично. Никаких симптомов у меня нет. Режим самоизоляции соблюдал очень внимательно, не понимаю, где мог заразиться», — признался Гаврилин.

По данным информагентства, его назначили ассистентом арбитра в предстоящей игре столичных спартаковцев с тульским «Арсеналом». Теперь ему придется провести в самоизоляции ближайшие несколько недель.