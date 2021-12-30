Коронавирус выявили у теннисистки Павлюченковой

Коронавирусную инфекцию подхватила российская теннисистка Анастасия Павлюченкова. Об этом написала Pravda.Ru.

«Во вторник я прилетела в Австралию, где мой тест на COVID-19 оказался положительным», — написала спортсменка в соцсетях.

По ее словам, сейчас она находится в изоляции в специальном отеле и следует всем протоколам под наблюдением медиков. Отмечается, что Павлюченкова должна принять участие в Открытом чемпионате Австралии. Турнир пройдет с 17 по 30 января.