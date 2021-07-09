Коронавирус выявили у нескольких участников Олимпиады

Коронавирус выявили у представителей Литвы и Израиля. Это случилось уже в Японии. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на местные СМИ.

По данным агентства, член израильской делегации сдал положительный тест прямо в аэропорту Токио. Литовский спортсмен сейчас находится в тренировочном лагере в городе Хирацука.

Количество случаев заболевания COVID-19 среди участников Олимпиады уже достигло пяти. Ранее коронавирус выявили у двоих спортсменов из Уганды и одного из Сербии.

Против проведения Олимпийских Игр, согласно опросам, выступают более 80% жителей Японии. Акцией протеста встречали в Токио и Олимпийский огонь.

В Японии резко возросло количество зараженных коронавирусом. 8 июля выявлено 2230 новых случаев. На этом фоне в стране введен режим ЧС, а оргкомитет Игр принял решение провести Олимпиаду без зрителей. Олимпийские Игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.