Коронавирус оставил фигуристов без чемпионата Европы

Чемпионат Европы по фигурному катанию и чемпионат мира по синхронному катанию среди юниоров в этом сезоне проводиться не будет. Такое решение принял Совет Международного союза конькобежцев.

Как сообщила пресс-служба организации, участники заседания заявили, что ухудшение ситуации с распространением коронавирусной инфекции создает большие риски для организаторов и для участников соревнований.

По итогам заседания они приняли решение отменить чемпионат Европы по фигурному катанию, который должен был пройти в Загребе с 25 по 31 января 2021 года. Также отменили чемпионат мира по синхронному катанию среди юниоров. Эти соревнования планировали провести во французском Лионе с 12 по 13 марта.

Под вопросом пока остается чемпионат мира по фигурному катанию, который планируют провести в Стокгольме с 22 по 28 марта. Если эпидемическая ситуация не улучшится, то эти соревнования тоже отменят.

В ближайшее время Совет соберется на очередное заседание, чтобы оценить, могут ли они провести дополнительные соревнования кроме командного чемпионата мира в Осаке, который пройдет с 15 по 18 апреля.