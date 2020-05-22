    22 мая 2020, 16:14

    Коронавирус обнаружили у одного из тренеров ФК «Оренбург»

    Артур Блянихов

    У тренера вратарей футбольного клуба «Оренбург» Платона Захарчука тест на коронавирус оказался положительным. Об этом сообщил портал NEWS.ru со ссылкой на сайт клуба.

    «Еще у четырех человек (футболисты Филип Рогич, Жига Шкофлек, Андреа Чуканов и тренер по физподготовке Евгений Стукалов) выявлено наличие в организме антител», — уточняется в сообщении.

    Это говорит о том, что в прошлом у перечисленных спортсменов были контакты с больными COVID-19.

    Сейчас они чувствуют себя хорошо и будут соблюдать режим самоизоляции.