Коронавирус обнаружили у одного из тренеров ФК «Оренбург»

«Еще у четырех человек (футболисты Филип Рогич, Жига Шкофлек, Андреа Чуканов и тренер по физподготовке Евгений Стукалов) выявлено наличие в организме антител», — уточняется в сообщении.

Это говорит о том, что в прошлом у перечисленных спортсменов были контакты с больными COVID-19.

Сейчас они чувствуют себя хорошо и будут соблюдать режим самоизоляции.