Коронавирус обнаружили у бывшего тренера «Динамо» Петреску
Положительный тест на коронавирус сдал бывший тренер московского футбольного клуба «Динамо» Дан Петреску. Сейчас он работает с румынской командой ЧФР. Он стал 10-м работником клуба, который заразился коронавирусом. Об этом сообщило издание Adevarul.
Первый случай заражения коронавирусом в команде выявили еще 19 июля у игрока Андриана Пуэна. Матч в тот день отложили, а вся команда ушла в самоизоляцию на свою базу.
По данным издания, до выявления первого случая персонал и игроки клуба игнорировали санитарные правила по ношению масок и перчаток, что и привело к массовому распространению инфекции.
Всего в команде заразились четыре игрока, пять тренеров, включая Петреску, а также спортивный врач.
Дан Петреску возглавлял «Динамо» в 2012–2014 годах.