Коронавирус нашли у одного из биатлонистов сборной России

Один из биатлонистов российской сборной получил положительный тест на коронавирус. Кроме того, наличие инфекции подтвердили у трех представителей персонала. Сейчас вся команда находится в изоляции.

«В команде положительный тест у одного спортсмена и еще у трех представителей персонала. <…> Будем требовать повторных тестов, к ним есть вопросы! Все „заболевши“ чувствуют себя прекрасно!» — написал в своем Telegram-канале спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Он добавил, что COVID-19 заболели не только россияне, но и команды Латвии и Молдавии. Если отрицательного результата так и не будет, то сборная России не выйдет на старт на первом этапе Кубка мира в финском Контиолахти.

«Сейчас команда находится в изоляции, по крайней мере до утра. Ждем решения финской стороны. Дело в том, что тестирования проводились и накануне, поэтому будет выноситься общее решение, не мы одни оказались в такой ситуации», — рассказал «Матч ТВ» главный тренер российской сборной Валерий Польховский.

По его словам, перед поездкой на соревнования вся команда неоднократно проходила тесты на коронавирус. Спортсмены основательно готовились к старту, но «случилось, как случилось». Тренер не стал называть фамилии тех, у кого нашли коронавирус, и попросил подождать с этим.

«Нет симптомов? Да, вы абсолютно правы. Я разговаривал с представителями IBU, у них настрой на то, чтобы этап Кубка мира состоялся для всех, за исключением каких-то отдельных случаев, чтобы мы дальше этим караваном ехали по всем этапам. Но здесь, в Финляндии, все-таки преобладают полномочия правительства по этому вопросу», — заключил Польховский.

Первый этап Кубка мира пройдет с 28 по 29 ноября. Второй этап соревнований запланирован на период с 3 по 6 декабря.