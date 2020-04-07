Коронавирус лишит «Манчестер Юнайтед» 130 миллионов евро

Финансовый ущерб «Манчестер Юнайтед» составит 116,4 миллиона фунтов, то есть порядка 131 миллиона евро. Второе место по убыткам займет «Манчестер Сити». Команда лишится 109,3 миллиона фунтов, что составляет 123 миллиона евро.

Тройку пострадавших закрывает «Ливерпуль» с потерями в 102,6 миллиона фунтов (116 миллионов евро).