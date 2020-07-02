Для начала нужно дождаться полного выздоровления людей, вакцины или коллективного иммунитета, чтобы «встрепенулся спортивный мир, чтобы вернулись в полном объеме соревнования».

«В этом смысле спортивная журналистика — профессия зависимая. Сейчас до конца непонятно, будет ли олимпиада в Токио. Невзирая на достаточно позитивные прогнозы одних, другие говорят, что опасность все еще большая», — рассказал Губерниев.

Он сравнил спортивную журналистику с бременскими музыкантами: «Смех и радость мы приносим людям». Если отечественные спортсмены победят — все будут счастливы, если проиграют — погрустят немного, отметил комментатор. В дальнейшем россияне снова всех обойдут, добавил Губерниев.

В дальнейшем спортивная журналистика будет развиваться по пути шоу-бизнеса. Так считает Кикнадзе.

«Думаю, абсолютно понятен вектор развития: это дальнейшая цифровизация, уход в интернет, развитие YouTube и подобных площадок. Развивается формат „сам себе режиссер“ — все больше непрофессиональных журналистов, не имеющих диплома, будут заниматься этой деятельностью», — сказал он.

По мнению Кикнадзе, пробиваться будут те, кто оперативнее, интереснее и даже скандальнее.