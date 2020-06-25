Коронавирус добрался до еще одной команды РПЛ

Он подчеркнул что оперативный штаб РПЛ находится на постоянной связи с представителями клуба и региональным управление Роспотребнадзора.

Футбольный клуб «Оренбург» на своей странице в Instagram уточнил, что тестирование показало восемь положительных результатов: шесть у футболистов и два у сотрудников команды.

«Все они имели отрицательные тесты до 23 тура и в составе делегации ФК «Оренбург» выезжали на матч «Локомотив» — «Оренбург»», — пояснили в клубе.

Это не первый случай заражения коронавирусом в «Оренбурге» в мае стало известно о положительном тесте у тренера вратарей Платона Захарчука.

Ближайший матч рамках чемпионата Тинькофф — Российской премьер-лиги с участием команды запланирован на 27 июня. На своем поле «Оренбург» должен принять «Краснодар».

За последние семь дней коронавирус выявили у трех футболистов «Динамо»: Клинтона Н’Жи, Шарля Каборе и Себастьяна Шиманьски. Клуб провел переговоры с РПЛ о переносе матча с «Краснодаром», который был запланирован на 21 июня. Клубу пошли на встречу и новая игра пройдет 19 июля.

На этой неделе стало известно об уходе в самоизоляцию тренеров и игроков «Локомотива». Причиной стали участившиеся случаи коронавирусной инфекции. Вся команда отправилась на свою базу в Баковке.