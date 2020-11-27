Коронавирус диагностировали у двух полузащитников сборной России

Положительные тесты на коронавирус сдали полузащитник сборной России Алексей Миранчук, выступающий сейчас за итальянский футбольный клуб «Атланта» и еще один полузащитник Денис Черышев, играющий за «Валенсию.

О заражении Миранчука сообщила пресс-служба «Атланты». В релизе говорится, что тест спортсмен сдал вчера после чего его изолировали в соответствии с процедурами. На прохождение медицинского обследования отправили остальных игроков команды.

Информацию о положительном тесте на коронавирус Дениса Черышева подтвердил его агент Хинес Карвахаль в беседе с изданием Sport 24. По его словам, заболевание спортсмена протекает без симптомов и чувствует он себя прекрасно.

Однако в четверг россиянин пропустил тренировку в каталонском клубе, а главный тренер «Валенсии» Хави Гарсия заявил, что Черышев пропустил матч 11 тура Ла Лиги, в которой команда сыграет против «Атлетико.