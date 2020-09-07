«Король Католонии». Эксперт назвал причину нахождения Месси в «Барселоне»

Он отметил, что Месси не уйдет из «Барселоны», он играет там с 13 лет, провел 16 сезонов в основной команде. Эксперт предположил, что именно в этом футбольном клубе спортсмен и завершит свою карьеру.

«Он „король Каталонии“ и „Барселоны“. Как бы смешно это ни звучало, но посмотрите на его статистику, к нему никто и близко не приближается. Дело не только в том, сколько голов он забивает, но и в том, сколько игр он провел», — пояснил Гибсон.