Контрольное взвешивание боксеров Уайлдера и Фьюри прошло в Лас-Вегасе

В Лас-Вегасе прошло контрольное взвешивание боксеров-тяжеловесов Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри. По его результатам видно, что оба спортсмена перед поединком набрали вес.

Согласно результатам взвешивания, вес Фьюри равен 273 фунтам (123,8 килограмма) при росте 216 сантиметров. Его противник Уайлдер весит 231 фунт (104,4 килограмма), его рост — 201 сантиметр.

Таким образом каждый из спортсменов-тяжеловесов набрал примерно по восемь килограммов перед боем-реваншем, пишет Рен ТВ.

Накануне Уайлдера и Фьюри провели дуэль взглядов. В начале дуэли спортсмены обменивались репликами и даже пританцовывали, однако пресс-конференция быстро переросла в потасовку еще до начала общения с журналистами. Уайлдер толкнул своего соперника, Фьюри ответил тем же. Боксеров пришлось разнимать подоспевшим охранникам.

Предстоящую встречу боксеров-тяжеловесов называют самым ожидаемым супертяжелым боем за последние два десятилетия. Он пройдет 22 февраля (утром 23 февраля по московскому времени) на большой арене в Лас-Вегасе.