Контрольное взвешивание боксеров Уайлдера и Фьюри прошло в Лас-Вегасе
Согласно результатам взвешивания, вес Фьюри равен 273 фунтам (123,8 килограмма) при росте 216 сантиметров. Его противник Уайлдер весит 231 фунт (104,4 килограмма), его рост — 201 сантиметр.
Таким образом каждый из спортсменов-тяжеловесов набрал примерно по восемь килограммов перед боем-реваншем, пишет Рен ТВ.
Накануне Уайлдера и Фьюри провели дуэль взглядов. В начале дуэли спортсмены обменивались репликами и даже пританцовывали, однако пресс-конференция быстро переросла в потасовку еще до начала общения с журналистами. Уайлдер толкнул своего соперника, Фьюри ответил тем же. Боксеров пришлось разнимать подоспевшим охранникам.
Предстоящую встречу боксеров-тяжеловесов называют самым ожидаемым супертяжелым боем за последние два десятилетия. Он пройдет 22 февраля (утром 23 февраля по московскому времени) на большой арене в Лас-Вегасе.