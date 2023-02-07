Спорт 07 февраля 2023, 20:20 «Контролируем и объем, и интенсивность». Федотов — об уровне готовности ЦСКА после тренировочных сборов

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Главный тренер столичного ЦСКА Владимир Федотов обсудил с сайтом Bobsoccer.ru готовность своих подопечных после пары тренировочных сборов.

«Уровень готовности именно такой, каким и должен быть после двух сборов. Контролируем и объем, и интенсивность», — цитирует специалиста RT.

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По его словам, идет кропотливая и серьезная работа, а товарищеские матчи подтверждают, что у «армейцев» есть движение вперед. Он заметил, что любой тренер всегда признается в желании усилить команду.

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«Конечно, необходимо исходить из сегодняшних реалий — здесь и финансовая составляющая, и наличие на рынке футболистов, способных реально помочь ЦСКА», — добавил Федотов.

В активе ЦСКА 29 очков после 17 туров РПЛ. «Армейцы» находятся на пятом месте.