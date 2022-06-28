Контракты Малкина и Летанга попали в топ-10 главных интриг будущего межсезонья НХЛ

Американский обозреватель Дэн Розен составил перечень 10 самых главных интриг будущего межсезонья в НХЛ (Национальная хоккейная лига). Об этом сообщила «Политика Сегодня».

Среди главных интриг, выделенных Розеном, значатся будущие контракты бомбардира «Питтсбурга» Евгения Малкина и защитника Кристофера Летанга. У обоих хоккеистов 1 июля завершается действие контрактов с клубом.

Уточняется, что в минувшем сезоне Малкин записал в свой актив 42 балла за результативность. На счету Летанга 68 очков.