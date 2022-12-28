28 декабря 2022, 22:56
Контракт вратаря Ивана Куарежмы с «Зенитом» завершится в январе 2023 года
Бразильский голкипер Иван Куарежма покинет петербургский клуб «Зенит» в ближайшем транспортном окне. Об этом сообщил «РБ Спорт».
Скорее всего спортсмен перейдет в клуб бразильской Серии А «Васко да Гама».
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В нынешнем сезоне спортсмен принял участие в четырех играх в составе «Зенита». Футболист не смог защитить ворота от пяти мячей. Стоимость игрока оценили в два миллиона евро, написало РИА ФАН.
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Перевод футболиста проведут в рамках сделки по переходу защитника Роберта Ренана.
Футбол
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