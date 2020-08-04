Стало известно о планах «Локомотива» подписать контракт с Райковичем

«Экс-защитник „Перуджи“ Слободан Райкович станет игроком „Локомотива“. Осталось уладить последние формальности», — сказано в сообщении издания.

31-летний сербский спортсмен по прозвищу Рэмбо начинал с белградского футбольного клуба «ОФК». Затем играл за «ПСВ», «Твенте», «Витесс», «Гамбург», «Дармштадт 98» и «Палермо», в 2005–2011 годах был в составе «Челси». Он сыграл 19 игр в сборной Сербии.