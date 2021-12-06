Контракт «Фиорентины» с Кокориным может закончиться в зимнее межсезонье

«Фиорентина» планирует отказаться от контракта с российским нападающим Александром Кокориным. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на La Nazione.

Ранее спортсмен перешел в итальянский клуб из «Спартака». В ближайшее время клуб либо вовсе разорвет контракт со спортсменом, либо отдаст его в аренду другому клубу. На данный момент представители «Фиорентины» не комментировали данную информацию.

В состав команды Кокорин попал в январе 2021 года. За время своей карьеры в клубе он не отличился особыми результатами. Контракт рассчитан до 2024 года.