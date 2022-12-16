Спорт 16 декабря 2022, 16:43 Константин Цзю рассказал, вернется ли он на ринг

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Абсолютный чемпион мира по боксу в среднетяжелом весе Константин Цзю в разговоре с журналистами «Аргументы и факты» прокомментировал слухи о том, что он может вернуться на ринг.

По словам спортсмена, ему не сделали ни одного предложения о возможности вернуться.

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«Я скучаю по боксу, но, с другой стороны — не тянет назад совершенно. Мне уже 53, и те нагрузки, которые я позволял себе раньше во имя работы — например, полгода полного отречения от всего — остались в прошлом», — добавил чемпион мира.

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Спортсмен подчеркнул, что период, когда уход из бокса был для него очень тяжелым, завершен.