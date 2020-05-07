Константин Цзю оценил возможную встречу Тайсона и Емельяненко

«Хрюнов сказал, что у него „найдется миллиончик“, но я не верю, что Майк за эти деньги выйдет на ринг. Если бы мне предложили столько, я бы отказался. Для вас это легкий заработок — побоксировать несколько минут. А для меня минимум полгода тренировок, полное отречение от всего и полная смена жизненного уклада, жесткая дисциплина по отношению к себе и семье», — пояснил спортсмен.

Цзю подчеркнул, что Тайсон на рекламе зарабатывает больше одного миллиона долларов, поэтому на бой за такую сумму не согласится.

«За десять миллионов долларов, может быть, начнет чуть-чуть разговаривать», — отметил боксер.