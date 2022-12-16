16 декабря 2022, 15:12
Константин Цзю оценил профессиональную карьеру своего 24-летнего сына Никиты
В марте этого года 24-летний Никита Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Константина Цзю, дебютировал в профессиональном боксе. В разговоре с сайтом «Аргументы и факты» Константин оценил уровень сына.
«Он еще ничего особого не добился. Три выигранных боя — лишь заявка на победу. Добиться — это стать чемпионом мира. Но прежде всего, конечно, это его заслуга», — сказал бывший боксер.
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В разговоре с журналистами Цзю также подчеркнул, что звание чемпиона мира — это командная работа.
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