Спорт 16 декабря 2022, 15:12 Константин Цзю оценил профессиональную карьеру своего 24-летнего сына Никиты

Читать 360tv в

В марте этого года 24-летний Никита Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Константина Цзю, дебютировал в профессиональном боксе. В разговоре с сайтом «Аргументы и факты» Константин оценил уровень сына.

«Он еще ничего особого не добился. Три выигранных боя — лишь заявка на победу. Добиться — это стать чемпионом мира. Но прежде всего, конечно, это его заслуга», — сказал бывший боксер.

Реклама

В разговоре с журналистами Цзю также подчеркнул, что звание чемпиона мира — это командная работа.

Реклама