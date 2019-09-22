Константин Терещенко не дотянул до финиша

Знаменитая бельгийская трасса Спа-Франкоршам (или просто Спа) в очередной раз стала на выходные домом европейской серии Ле-Ман. За комплекс поворотов Eau Rouge многие болельщики называют ее самой интересной в мире.

Изначально трасса использовала обычные гражданские дороги, соединяющие бельгийские деревушки Мальмеди, Ставело и Франкоршам (название последней и отражено в названии автодрома, принимающего и Гран-при Бельгии Ф1, и этапы DTM). На Спа-Франкоршам пилотам удавалось развивать чудовищные скорости, сильно рискуя при этом не только здоровьем, но и жизнью. После того, как в 1966-м году Джеки Стюарт врезался в деревенский дом, переломав обе руки и ребра, а в 1973-м случилась трагедия, когда во время 24-часовой гонки погибли три пилота, трасса была признана небезопасной и подверглась серьезной реконструкции.

Но отголоски прошлого нет-нет да напоминают о былой славе трассы, считавшейся не только интересной, но и смертельно опасной. Вот и на этот раз во время свободных заездов не обошлось без происшествий. Случилась пара столкновений. К счастью, обошлось без серьезных последствий для пилотов, а вот автомобили здорово пострадали. Да так, что некоторым пришлось использовать подменный автомобиль.

Источник фото: телеканал «360»

Больше остальных не повезло болиду под № 28 IDEC Sport, чей экипаж претендует на самые высокие места, но был по результатам квалификации отброшен от первой стартовой линии довольно далеко. А вот 23-й номер Panis Barthez Competition показал второе время и занял почетное место на старте вслед за United Autosports (22).

«Автомобиль вел себя потрясающе, — делился перед стартом пилот United Autosports Филиппе Альбукерке. — Мы стали самыми быстрыми и очень довольны этим. Отрыв в 0,7 секунды от ближайшего преследователя выглядит многообещающе. Многое будет зависеть от погоды, на которую мы не можем влиять, но мы готовы к любому повороту событий. Если пойдет дождь — используем дождевую резину».

Старт гонки дал известный бельгийский велосипедист Том Бунен, долго раздававший многочисленным болельщикам автографы. Но главным в этот день, как не сложно догадаться, в Спа был не он, а гонщики.

United Autosports не зря связывали большие надежды с этой гонкой. Финишную прямую первым пересек именно их болид под номером 22 с Филиппом Хэнсоном за рулем. Этот экипаж и поднялся на высшую ступень пьедестала через четыре с небольшим часа после старта в Спа. На втором месте — Graff (39), на третьем — Cool Racing (37).

Экипаж Panis Barthez Competition (23) пришел к финишу восьмым, а № 24, которым управлял россиянин Константин Терещенко, к сожалению, до финиша не добрался вовсе.

Источник фото: телеканал «360»

Европейская серия Ле-Ман. Спа. LMP2

1.UNITED AUTOSPORTS (22)

2.GRAFF (39)

3.COOL RACING (37)

4.COOL RACING (26)

5.DUQUEINE ENGINEERING (30)

6.IDEC SPORT (28)

7.DRAGONSPEED (21)

8.PANIS BARTHEZ COMPETITION (23)

9.UNITED AUTOSPORTS (32)

10.ALGARVE PRO RACING (25)

11.BHK MOTORSPORT (35)

12.INTER EUROPOL COMPETITION (34)

13.ALGARVE PRO RACING (31)

14.RLR M SPORT (43)

15.HIGH CLASS RACING (20)

16.IDEC SPORT (27) — СТОП

17.PANIS BARTHEZ COMPETITION (24) — СТОП