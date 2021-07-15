facebook_pixel
    15 июля 2021, 09:24

    Конора Макгрегора выписали из больницы после перелома ноги

    Анастасия Калинина

    В четверг ирландский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор был выписан из больницы в Лос-Анджелесе после перелома ноги. Травму он получил во время боя с американцем Дастином Порье. Об этом сообщил глава UFC Дэйна Уайт.

    Конора Макгрегора выписали из больницы после перелома ноги

    «Думаю, что они только что выписали Макгрегора из больницы, 10–15 минут назад. Он пробудет еще немного времени в Лос-Анджелесе. Я не знаю, полетит ли он домой и что он будет делать. Он вернется в течение следующего года», — рассказал Уайт сайту TMZ.

    На выходных между Порье и Макгрегором состоялся бой в рамках турнира UFC 264 в Лас-Вегасе. Он завершился победой американца техническим нокаутом. В конце первого раунда Макгрегор оступился и сломал левую ногу. Спортсмен не смог продолжить бой и в результате покинул арену на носилках.

    Конор Макгрегор сразу же после поражения во время встречи с Дастином Порье, сидя около сетки октагона со сломанной ногой, пригрозил сопернику, что убьет его и его жену, когда они будут спать. Боец в понедельник сообщил, что операция прошла успешно.