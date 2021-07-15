Конора Макгрегора выписали из больницы после перелома ноги

В четверг ирландский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор был выписан из больницы в Лос-Анджелесе после перелома ноги. Травму он получил во время боя с американцем Дастином Порье. Об этом сообщил глава UFC Дэйна Уайт.

«Думаю, что они только что выписали Макгрегора из больницы, 10–15 минут назад. Он пробудет еще немного времени в Лос-Анджелесе. Я не знаю, полетит ли он домой и что он будет делать. Он вернется в течение следующего года», — рассказал Уайт сайту TMZ.

На выходных между Порье и Макгрегором состоялся бой в рамках турнира UFC 264 в Лас-Вегасе. Он завершился победой американца техническим нокаутом. В конце первого раунда Макгрегор оступился и сломал левую ногу. Спортсмен не смог продолжить бой и в результате покинул арену на носилках.

Конор Макгрегор сразу же после поражения во время встречи с Дастином Порье, сидя около сетки октагона со сломанной ногой, пригрозил сопернику, что убьет его и его жену, когда они будут спать. Боец в понедельник сообщил, что операция прошла успешно.