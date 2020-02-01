Конора Макгрегора сравнили с Мухаммедом Али и Майком Тайсоном

Когда люди вспоминают о бойцах единоборств, на ум им приходит ряд звездных спортсменов. Это Мухаммед Али, Майк Тайсон, Конор Макгрегор, Рэй Леонард. Вот все звезды первой величины, заявил президент UFC Дана Уайт.

«У нас есть Конор, у нас есть Джон Джонс, у нас есть Исраэль Адесанья, Камару Усман движется к вершине, Хорхе Масвидал огромная звезда, и Нейт Диас тоже большая звезда», — перечислил Уайт. Его слова привел сайт FightTime.

Главное, что привлекает в Коноре, по мнению главы UFC — бойцовский стиль. Он веселый и бесшабашный. Макгрегор ни разу не показал отстойный бой, каждый его поединок — это красиво.

«Еще одно важное качество — его харизма. У него совершенно заразительный смех, и он веселый», — добавил Уайт.

Эти качества создают вокруг Макгрегора особую ауру, свою атмосферу. За это его любят, заключил президент UFC.

Макгрегор после почти годичного перерыва вернулся в октагон. И сразу начал с победы. В первом раунде он техническим нокаутом выиграл бой у Дональда «Ковбоя» Серроне. Бой проходил в Лас-Вегасе. А осенью может состояться матч-реванш ирландца с россиянином Хабибом.