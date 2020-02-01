Конора Макгрегора сравнили с Мухаммедом Али и Майком Тайсоном
«У нас есть Конор, у нас есть Джон Джонс, у нас есть Исраэль Адесанья, Камару Усман движется к вершине, Хорхе Масвидал огромная звезда, и Нейт Диас тоже большая звезда», — перечислил Уайт. Его слова привел сайт FightTime.
Главное, что привлекает в Коноре, по мнению главы UFC — бойцовский стиль. Он веселый и бесшабашный. Макгрегор ни разу не показал отстойный бой, каждый его поединок — это красиво.
«Еще одно важное качество — его харизма. У него совершенно заразительный смех, и он веселый», — добавил Уайт.
Эти качества создают вокруг Макгрегора особую ауру, свою атмосферу. За это его любят, заключил президент UFC.
Макгрегор после почти годичного перерыва вернулся в октагон. И сразу начал с победы. В первом раунде он техническим нокаутом выиграл бой у Дональда «Ковбоя» Серроне. Бой проходил в Лас-Вегасе. А осенью может состояться матч-реванш ирландца с россиянином Хабибом.