Конор получил по $2 млн за каждую секунду боя с Серроне

Конор Макгрегор заработал по два миллиона долларов за каждую секунду боя с Серроне на UFC 246 в Лас-Вегасе. За победу, полученную через 40 секунд сражения, 31-летний ирландец выручил 60 миллионов фунтов стерлингов.

Британский журналист и телеведущий Пирс Морган таким образом прокомментировал твит UFC о МакГрегоре: «40 секунд… 2 миллиона долларов в секунду». Предварительная стоимость показа не титульного боя была установлена в 3,8 миллиона фунтов стерлингов. Но когда будет известно количество просмотром, эта цифра может значительно увеличиться. Он утверждает, что к 35 года станет миллиардером.

Состояние российского бойца смешанных боевых искусств Хабиба Нурмагомедова оценивается в 50 миллионов долларов. Об этом сообщил действующий президент чемпионата UFС организации ММА Дана Уайт.