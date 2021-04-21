Конор Макгрегор задумался над покупкой клуба «Манчестер Юнайтед»

Бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе ирландец Конор Макгрегор сообщил, что раздумывает над приобретением английского футбольного топ-клуба «Манчестер Юнайтед».

Об этом боец сообщил в своем Twitter-аккаунте.

«Привет, ребята. Я задумываюсь о приобретении „Манчестер Юнайтед“. Что думаете по этому поводу?» — написал Конор.

Пост появился после скандала, грянувшего на фоне заявления 12 лучших футбольных клубов о создании Суперлиги, элиты из элит. Идею в пух и прах разнесли болельщики и представители мирового спортивного сообщества. Поползли слухи, что американская семья Глейзеров, владеющая контрольным пакетом акций «Манчестер Юнайтед», хочет его продать. В отставку подал исполнительный директор клуба Эд Вудворд.

Поклонники Макгрегора благосклонно отнеслись к идее покупки «Манчестер Юнайтед». Но предложили пересмотреть приоритеты и купить клуб «Ливерпуль».

После острой негативной реакции на желание 12 футбольных топ-клубов объединиться в Суперлигу, руководство «Челси» решил покинуть турнир и уже готовит соответствующие документы.