Конор Макгрегор в третий раз официально вернулся в UFC

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор подписал контракте на поединок с Дастином Порье на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), подтвердив таким образом свое возвращение к выступлениям.

Сообщение об этом опубликовано в Twitter. Ивент пройдет 23 января 2021 года.

О своем уходе из спорта 32-летний ирландец в третий раз объявил в июне текущего года. Макгрегор и Порье уже встречались в 2014 году, поединок закончился для американца нокаутом в первом раунде.

О предстоящем бое 11 ноября сообщил президент UFC Дэйна Уайт. Он рассказал, что Порье подписал контракт.