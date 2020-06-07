Конор Макгрегор снова объявил о завершении карьеры
«Спасибо всем за удивительные воспоминания! Что это было за путешествие!» — написал в своем аккауте в Twitter Макгрегор.
В публикации он разместил фото со своей матерью Маргарет и обратился к ней.
«Выбери дом своей мечты. Вне зависимости от твоего желания, он твой! Я люблю тебя», — сказал спортсмен.
Это не первое его заявление о завершении карьеры. В марте 2019 года Макгрегор уже сообщал в соцсетях, что решил навсегда покончить со смешанными единоборствами. Тогда многие ему не поверили, а российский боец Хабиб Нурмагомедов назвал спортсмена «ревнивой женой», которая угрожает своим уходом.
А первый раз, когда Макгрегор понял, что ММА не его спорт, был еще в 2016 году. Но молодой человек быстро «переобулся» и снова начал участвовать в боях.
Конор Макгрегор выступал под эгидой UFC в легкой весовой категории. Он бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе. Сейчас официально спортсмен занимает девятое место среди лучших бойцов независимо от весовой категории.