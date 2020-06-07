Конор Макгрегор снова объявил о завершении карьеры

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор заявил, что уходит из спорта. Правда, такое сообщение уже третье за все время карьеры 31-летнего бойца.

«Спасибо всем за удивительные воспоминания! Что это было за путешествие!» — написал в своем аккауте в Twitter Макгрегор.

В публикации он разместил фото со своей матерью Маргарет и обратился к ней.

«Выбери дом своей мечты. Вне зависимости от твоего желания, он твой! Я люблю тебя», — сказал спортсмен.

Это не первое его заявление о завершении карьеры. В марте 2019 года Макгрегор уже сообщал в соцсетях, что решил навсегда покончить со смешанными единоборствами. Тогда многие ему не поверили, а российский боец Хабиб Нурмагомедов назвал спортсмена «ревнивой женой», которая угрожает своим уходом.

А первый раз, когда Макгрегор понял, что ММА не его спорт, был еще в 2016 году. Но молодой человек быстро «переобулся» и снова начал участвовать в боях.

Конор Макгрегор выступал под эгидой UFC в легкой весовой категории. Он бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе. Сейчас официально спортсмен занимает девятое место среди лучших бойцов независимо от весовой категории.