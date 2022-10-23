Спорт 23 октября 2022, 00:04 Конор Макгрегор саркастично отреагировал на результаты боя Ян — О’Мэлли Экс-чемпион UFC Макгрегор написал ироничный комментарий по итогам поединка Ян vs. О’Мэлли РИА "Новости"

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Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор отреагировал на итоги боя между россиянином Петром Яном и американцем Шоном О’Мэлли. Его реакция оказалась довольно саркастичной, сообщило издание sports.ru.

«Лучший ударник в UFC, лол», — написал ирландец, комментируя поражение Петра Яна.

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Ранее стало известно, что россиянин проиграл О’Мэлли раздельным решением судей. Американец переломил ход поединка в заключительном раунде. После одного из его ударов коленом Ян получил рассечение над глазом.

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До поединка россиянин был первым в рейтинге лиги в своей весовой категории. За годы карьеры боец провел 20 боев, в 16 из них он одержал победу.

Сегодня Ян потерпел третье поражение в UFC, О’Мэлли напротив продлил победную серию — четыре боя подряд.

Турнир по смешанным единоборствам UFC 280 проходит в Абу-Даби.