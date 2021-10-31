Конор Макгрегор анонсировал «величайшее возвращение в истории спорта»

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор, который сейчас проходит восстановление после перелома ноги, анонсировал «величайшее возвращение в истории спорта».

«Спасибо моим врачам и команде за то, что они так помогли мне после операции. Есть над чем работать, но я известен тем, что умею делать работу. Приготовьтесь к величайшему возвращению в истории спорта», — написал 33-летний боец в Instagram, слова его сообщения привело РИА «Новости».

В начале июля ирландец уступил американцу Дастину Порье в главном поединке турнира UFC 264. Макгрегор получил травму в конце первого раунда. Он не смог продолжить схватку. Позже ему диагностировали перелом ноги. Спортсмену была проведена операция. Первые шаги боец сделал под наблюдением врачей. Макгрегор ходил по специальной беговой дорожке. Нагрузка на ноги составила 50% от массы тела спортсмена.

На счету ирландца в смешанных единоборствах 22 победы при шести поражениях, он владел чемпионскими поясами UFC в легком и полулегком весах.