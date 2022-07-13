Конные Евразийские игры пройдут в Подмосковье

Подмосковье примет два значимых в конном спорте соревнования — Евразийские игры и Евразийские молодежные игры. Они пройдут с 14 по 24 июля в Maxima Park, сообщили организаторы.

В первый уикенд всадники выступят в дисциплинах выездка и троеборье. Командный зачет разыграют в программе Малого приза 14 июля, имена лучших в личном первенстве по итогам Среднего приза, а также победителей и призеров в личном и командном зачетах среди взрослых всадников в троеборье объявят 17 июля.

С 21 по 24 июля спортсмены будут соревноваться на маршрутах до 140 сантиметров и до 145 сантиметров гран-при. В первом случае командное первенство пройдет 22 июля, во втором личный зачет — 24 июля.

Евразийские игры и Евразийские молодежные игры — одни из главных стартов сезона для всадников Евразийской лиги.