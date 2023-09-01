01 сентября 2023, 18:47
Конноспортивный комплекс «Измайлово» объявил о проведении Всероссийских пони-игр — 2023
Всероссийские пони-игры пройдут в комплексе «Измайлово» с 20 по 23 сентября
Расположенная в московском парке «Измайлово» старейшая конноспортивная школа Москвы с 20 по 23 сентября проведет пятые соревнования по Олимпийским видам конного спорта на пони Всероссийские пони-игры — 2023. Об этом сообщила пресс-служба Федерации конного спорта России.
В программу фестиваля включили основные дисциплины: конкур, выездка и троеборье, в которых юные жокеи в возрасте от трех до 16 лет покажут свои умения в борьбе за первенство.
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Основным днем проведения соревнований станет 23 сентября. В этот день в программу включат Hobby Horse Fest, фестиваль по финскому виду спорта — хоббихорсингу, вестерн, игры и корпоративные эстафеты.
В стартах примут участие финалисты всех этапов Всероссийских соревнований по пони-спорту, которые прошли в этом году.
На протяжение всех дней на территории Конноспортивного комплекса «Измайлово» пройдут финальные старты по пони-спорту на кубок «Всероссийских пони-игр-2023», кубок турнира для самых маленьких всадников от трех до семи лет, соревнования по троеборью среди всадников на пони и финальный турнир по хоббихорсингу на Hobby Horse Fest.
Прийти и посмотреть на выступление всадников, а также поддержать спортсменов могут все желающие.
В заключительный день турнира для маленьких гостей проведут специальный фестиваль с конкурсами, аниматорами, мастер-классами, выступлениями артистов и экскурсиями по конному комплексу.
«Всероссийские пони-игры — это уникальная возможность пони-спортсменам со всех уголков России сразиться с сильнейшими всадниками страны за призовые места. В 2022 году в соревнованиях приняло участие более 640 участников, прошедших в финал» — рассказала организатор Всероссийских пони-игр, член президентского совета ФКСР Екатерина Бакеева.
Прототипом «Всероссийских пони-игр» стали Всемирные конные игры (WEG) — второе по значимости событие в конном мире после Олимпиады. Они проходят один раз в четыре года.
Спортсмены
Москва 2023
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