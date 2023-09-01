Спорт 01 сентября 2023, 18:47 Конноспортивный комплекс «Измайлово» объявил о проведении Всероссийских пони-игр — 2023 Всероссийские пони-игры пройдут в комплексе «Измайлово» с 20 по 23 сентября РИА «Новости»

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Расположенная в московском парке «Измайлово» старейшая конноспортивная школа Москвы с 20 по 23 сентября проведет пятые соревнования по Олимпийским видам конного спорта на пони Всероссийские пони-игры — 2023. Об этом сообщила пресс-служба Федерации конного спорта России.

В программу фестиваля включили основные дисциплины: конкур, выездка и троеборье, в которых юные жокеи в возрасте от трех до 16 лет покажут свои умения в борьбе за первенство.

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Основным днем проведения соревнований станет 23 сентября. В этот день в программу включат Hobby Horse Fest, фестиваль по финскому виду спорта — хоббихорсингу, вестерн, игры и корпоративные эстафеты.

В стартах примут участие финалисты всех этапов Всероссийских соревнований по пони-спорту, которые прошли в этом году.

Федерация конного спорта России Федерация конного спорта России Федерация конного спорта России Федерация конного спорта России Федерация конного спорта России Федерация конного спорта России

На протяжение всех дней на территории Конноспортивного комплекса «Измайлово» пройдут финальные старты по пони-спорту на кубок «Всероссийских пони-игр-2023», кубок турнира для самых маленьких всадников от трех до семи лет, соревнования по троеборью среди всадников на пони и финальный турнир по хоббихорсингу на Hobby Horse Fest.

Прийти и посмотреть на выступление всадников, а также поддержать спортсменов могут все желающие.

В заключительный день турнира для маленьких гостей проведут специальный фестиваль с конкурсами, аниматорами, мастер-классами, выступлениями артистов и экскурсиями по конному комплексу.

«Всероссийские пони-игры — это уникальная возможность пони-спортсменам со всех уголков России сразиться с сильнейшими всадниками страны за призовые места. В 2022 году в соревнованиях приняло участие более 640 участников, прошедших в финал» — рассказала организатор Всероссийских пони-игр, член президентского совета ФКСР Екатерина Бакеева.

Прототипом «Всероссийских пони-игр» стали Всемирные конные игры (WEG) — второе по значимости событие в конном мире после Олимпиады. Они проходят один раз в четыре года.