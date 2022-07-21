Конкурс «Спортивный Олимп» состоится в Губкинском

Традиционный окружной конкурс профессионального мастерства в сфере физической культуры и спорта «Спортивный Олимп» пройдет в Губкинском Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщил «Север-Пресс».

Всего в конкурсе будет два этапа. Лучших участников отберут в ходе муниципального этапа. Затем они сразятся в финале. Всего будет представлено четыре номинации — лучший тренер-преподаватель, лучший инструктор по физической культуре, лучший инструктор-методист и лучший учитель физической культуры.