08 февраля 2023, 17:07
«Конкретно для нашей сборной это кайф!»: тренер лыжников-паралимпийцев из Петербурга — о спорте во время санкций
Лыжник-паралимпиец, тренер сборной Петербурга по горнолыжному спорту лиц с ПОДА Сергей Александров-Толстый в разговоре с телеканалом Piter.TV рассказал, каким образом западные санкции повлияли на тренировки спортсменов.
Как отметил тренер, невозможность участия в международных соревнованиях способствовало тому, что внутри страны спортсмены начали принимать участие в турнирах практически каждый месяц.
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«Конкретно для нашей сборной это кайф! Обычно, как это бывало, сборная России уезжала в Европу и не возвращалась, там они ездили по соревнованиям, потому что таков путь большого спорта. <…> А сейчас у нас каждый месяц проходят Кубки России», — сказал он.
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Санкт-Петербург
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