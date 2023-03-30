30 марта 2023, 19:06
Конькобежка Журова прокомментировала заявления МОК по российским спортсменам
При допуске российских спортсменов к международным соревнованиям со стороны западных стран возможны различные провокации. Об этом сообщила российская конькобежка Светлана Журова в беседе с Nation News.
Как сообщил сайт «Политика сегодня», подобные провокационные действия позволят открыть для России альтернативные соревнования.
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Журова отметила, что в случае допуска российских спортсменов к международным турнирам, многие страны могут объявить бойкот и не поехать на них, тем самым навредив лишь своим участникам.
Спортсмены
Международный олимпийский комитет
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