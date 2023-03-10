Спорт 10 марта 2023, 17:32 Конькобежка Журова прокомментировала возможное введение кодекса поведения для российских теннисистов на Уимблдоне-2023

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Советская и российская конькобежка Светлана Журова призвала российских теннисистов не поддаваться провокациям, связанным с возможным введением кодекса поведения на Уимблдоне-2023. Об этом сообщило Nation News.

По словам спортсменки, информация о разработке кодекса, который запретит любую демонстрацию поддержки России, может не подтвердиться. Теннисистам не стоит вестись на аферу с кодексом — сейчас очень важно спокойно подготовиться к турниру, считает Журова.

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Как сообщил сайт «Политика сегодня», детали документа еще не проработаны.

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