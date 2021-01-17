Конькобежка Воронина пробежала последнюю дистанцию ЧЕ с порезанной рукой

Рекордсменка мира по конькобежному спорту россиянка Наталья Воронина рассказала, что последнюю дистанцию на чемпионате Европы в нидерландском Хереневене в многоборье бежала с порезанной рукой. Она пришла четвертой.

Она сообщила по телефону РИА «Новости», что порезала руку, когда решила протереть коньки. Воронина еще раз подчеркнула, что не специализируется в многоборье, и оно дается ей непросто. При этом на последних соревнованиях ей показалось, что многоборье ей уже нравится.

«А сегодня ужасный, ужасный день, ужасный бег… Не помню, чтобы я так тяжело добегала 5000 метров. Бегу, кричу Паше (Абраткевичу, тренеру — прим.), что больше не могу. Мы, конечно, „подзагрузились“ в Польше на сборе, но правда было тяжело сегодня. Ноги мне мои на этот счет ничего не говорят, они просто со мной отказываются разговаривать», — сообщила спортсменка.

Наталья Воронина добавила, что давно не бегала многоборье, и не успела восстановиться перед последней дистанцией. Она уточнила, что не плакала в первый день чемпионата, как показалось многим после трансляции забега на три тысячи метров. Спортсменка сообщила, что у нее очень сильно заболел живот и ее затошнило.

«У меня такая реакция бывает — может быть, лактат или еще что. Все спрашивают, я объясняю — нет, я не плакала. Все нормально. Такая вот реакция у организма», — рассказала конькобежка.