    16 февраля 2020, 00:45

    Конькобежец Павел Кулижников установил новый мировой рекорд

    Анастасия Кукова

    С мировым рекордом выиграл забег на 1000 м на чемпионате мира российский конькобежец Павел Кулижников. Он обошел голландца Кьелда Нейса, установившего предыдущее достижение.
    Конькобежец Павел Кулижников установил новый мировой рекорд

    Как уточнил «Чемпионат», это уже вторая золотая медаль, доставшая Кулижникову на чемпионате мира на отдельных дистанциях в Солт-Лейк-Сити (США). Ранее он стал лучшим в гонке на 500 метров.

    Девятое и двенадцатое места в соревнованиях заняли россияне Руслан Мурашов и Виктор Муштаков. Оба установили личные рекорды.

    Ранее в Солт-Лейк-Сити стала лучшей с мировым рекордом россиянка Наталья Воронина. Она превзошла предыдущий показатель, принадлежавший чешке Мартине Сабликовой. Она стала второй.