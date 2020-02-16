Конькобежец Павел Кулижников установил новый мировой рекорд

С мировым рекордом выиграл забег на 1000 м на чемпионате мира российский конькобежец Павел Кулижников. Он обошел голландца Кьелда Нейса, установившего предыдущее достижение.

Как уточнил «Чемпионат», это уже вторая золотая медаль, доставшая Кулижникову на чемпионате мира на отдельных дистанциях в Солт-Лейк-Сити (США). Ранее он стал лучшим в гонке на 500 метров.

Девятое и двенадцатое места в соревнованиях заняли россияне Руслан Мурашов и Виктор Муштаков. Оба установили личные рекорды.

Ранее в Солт-Лейк-Сити стала лучшей с мировым рекордом россиянка Наталья Воронина. Она превзошла предыдущий показатель, принадлежавший чешке Мартине Сабликовой. Она стала второй.