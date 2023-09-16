Спорт 16 сентября 2023, 16:50 Конюхов установил мировой рекорд высоты во время полета на паралете МЧС: Конюхов и Потапкин установили мировой рекорд высоты для экипажа паралета

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Российские пилоты Федор Конюхов и Игорь Потапкин установили новый мировой рекорд высоты для экипажа паралета из двух человек при участии сотрудников МЧС России, рассказал глава ведомства Александр Куренков. Кадры тренировки и самого момента полета опубликовала пресс-служба министерства.

Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС

«Тренировка и установление рекорда проходили при участии спасателей Северо-Кавказского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России», — отметил Куренков.

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По его словам, пять сотрудников МЧС были готовы к оказанию помощи и находились у подножья Эльбруса. Они занимались дублированием связи между пилотами и лагерем из-за сложного рельефа.

Конюхов и Потапкин поднялись на 4728 метров высоты с горного плато. До этого, 20 лет назад, рекорд в 4575 метров установили венгры.

По правилам Международной федерации аэронавтики, необходимо превзойти прежние показатели на 3%. Россияне блестяще выполнили это условие и вместо минимальной отметки в 4712 метров достигли высоты, большей на 16 метров.

Храм в честь рекордного полета Конюхова на тепловом аэростате построят в Тульской области. Автором проекта выступил сам путешественник.