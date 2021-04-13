Конфликт вратаря «Локомотива» и болельщиков «Спартака» закончился дисквалификацией

Вратаря футбольного клуба «Локомотив» Гильерме дисквалифицировали на два матча за провокационные жесты в адрес болельщиков «Спартака». Такое решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза.

«За использование Гильерме оскорбительных жестов в адрес зрителей — дисквалификация на два матча РПЛ и штраф 50 тысяч рублей», — привело РИА «Новости» слова главы Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артура Григорьянца.

Сам конфликт вратаря железнодорожников с болельщиками «Спартака» начался на матче 25-го тура РПЛ, который прошел в минувшее воскресенье, 11 апреля, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. По итогам встречи победу одержал «Локомотив».

После матча «Локомотив» объявил, что болельщики «Спартака» оскорбляли вратаря команды Гильерме. Однако в клубе красно-белых заявили, что все было не так.

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов заявил, что голкипер железнодорожников специально провоцировал болельщиков команды соперников оскорбительными жестами. Все его поведение попало на видео, которое клуб готов предоставить.