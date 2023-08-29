Спорт 29 августа 2023, 18:36 Конфликт фигуристки Горбачевой с ее тренером опровергли RT: конфликта в между тренером и пропавшей фигуристкой Горбачевой не было Соцсети

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У тренера Софьи Федченко, которая работала с 16-летей российской фигуристкой Алиной Горбачевой, не было конфликта со спортсменкой в день ее исчезновения. Об этом RT рассказали хореограф Никита Михайлов и тренер Валерия Егорова.

«Не было никаких конфликтов, все нормально было», — указал Михайлов.

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По его словам, скоро девушка должна была выступить на контрольных прокатах для фигуристов в Москве.

Егорова также опровергла информацию о якобы возникших разногласиях между спортсменкой и ее наставницей.

«Ни о чем таком я не знаю, перед прокатом у них все было нормально», — заявила коллега Федченко.

О пропаже девушки сообщила ее мать 29 августа. Накануне 16-летняя спортсменка вышла с катка в «Чкалов Арене» в 18:54. Перед этим она, предположительно, поссорилась с Федченко.

Девушка направилась в сторону Владимирской церкви и зашла в парк на Покровской набережной, после этого ее никто не видел. По факту исчезновения фигуристки возбудили уголовное дело об убийстве.

В столичной прокуратуре отметили, что пропавшая Горбачева попала на камеры видеонаблюдения 29 августа: около 13:00 она заходила в одно из кафе на Волоколамском шоссе.