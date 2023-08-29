29 августа 2023, 18:36
Конфликт фигуристки Горбачевой с ее тренером опровергли
RT: конфликта в между тренером и пропавшей фигуристкой Горбачевой не было
У тренера Софьи Федченко, которая работала с 16-летей российской фигуристкой Алиной Горбачевой, не было конфликта со спортсменкой в день ее исчезновения. Об этом RT рассказали хореограф Никита Михайлов и тренер Валерия Егорова.
«Не было никаких конфликтов, все нормально было», — указал Михайлов.
Реклама
По его словам, скоро девушка должна была выступить на контрольных прокатах для фигуристов в Москве.
Егорова также опровергла информацию о якобы возникших разногласиях между спортсменкой и ее наставницей.
«Ни о чем таком я не знаю, перед прокатом у них все было нормально», — заявила коллега Федченко.
О пропаже девушки сообщила ее мать 29 августа. Накануне 16-летняя спортсменка вышла с катка в «Чкалов Арене» в 18:54. Перед этим она, предположительно, поссорилась с Федченко.
Девушка направилась в сторону Владимирской церкви и зашла в парк на Покровской набережной, после этого ее никто не видел. По факту исчезновения фигуристки возбудили уголовное дело об убийстве.
В столичной прокуратуре отметили, что пропавшая Горбачева попала на камеры видеонаблюдения 29 августа: около 13:00 она заходила в одно из кафе на Волоколамском шоссе.
Спортсмены
Фигурное катание
Россия
Москва 2023
Реклама
Реклама