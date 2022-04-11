«Конечно, это удар по нам». Тренер «Локомотива» — о разгромном поражении от «Ростова»
Наставник столичного «Локомотива» Заур Хапов обсудил с РИА «Новости» поражение своих подопечных от «Ростова» со счетом 4:1 в матче 24-го тура Российской премьер-лиги.
«Мы очень неважно начали игру», — цитирует Хапова «Газета.ru».
Он заметил, что с первых минут матча донская команда была лучше во всем: в выигранных единоборствах, в движении, в агрессии. По его словам, у «Локомотива» не получалось того, что планировалось.
«Конечно, это удар по нам. Проанализируем ошибки, будем двигаться дальше, улучшать все, исправлять все», — добавил Хапов.