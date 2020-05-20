«Конечно, это другая атмосфера». Арбитр ФИФА Николаев — о матчах без зрителей
Арбитр ФИФА Алексей Николаев признался «Матч ТВ», что в его практике были матчи без зрителей и «это совсем другой накал».
«Никакого давления при полных трибунах не ощущаем. Мы, как и футболисты, наоборот любим, когда стадион заполнен. Конечно, это другая атмосфера», — заметил Николаев.
По его мнению, при возобновлении сезона проблем с заражением коронавирусом не должно быть. Он заверил, что в командах за здоровьем футболистов следят медицинские службы.