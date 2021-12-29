Комментатор Стрепетов поделился воспоминаниями о тренере «Зенита» Завидонове

Советский футболист, тренер «Зенита» Станислав Завидонов скончался 28 декабря. В связи с этим комментатор, бывший игрок «Зенита» Алексей Стрепетов поделился воспоминаниями о погибшем. Об этом сообщили «Невские новости».

«Ушел выдающийся ленинградский футболист, почти вечный капитан „Зенита“, плеяда 60-х годов. Он не просто футболист, он футболист номер один „Зенита“», — отметил комментатор.

Он подчеркнул, что Завидонова знали во всем СССР, а футбол был его стихией. По его словам, тренер являлся настоящим интеллигентом, а также отличался особенной мягкостью.

«Интеллигентный, статный мужчина-красавец, который снимался в одном из фильмов у Виктора Садовского. Легенд много, а это — вершина футбольного айсберга», — заключил Алексей Стрепетов.